Школьницы инсценировали собственное похищение и потребовали выкуп

Сестры в нигерийском штате Ондо инсценировали собственное похищение в надежде, что мать заплатит за них выкуп. Об этом сообщает Gistreel.

© Lenta.ru

Одной из сестер 13 лет, другой — 15 лет. Спустя три дня после исчезновения школьниц отыскали в городе Ока.

Найденные девочки признались в инсценировке. По их словам, они потребовали выкуп, чтобы отомстить матери за жестокое обращение с ними.

В полиции сообщили, что ведут расследование, чтобы выяснить истинные мотивы действий девочек.