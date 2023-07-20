В Якутии Ан-24 вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования
Самолет Ан-24 с 36 пассажирами и 4 членами экипажа, следовавший из города Якутска в поселок Батагай, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования. Начата проверка, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров в связи с возвратом 20 июля рейса авиакомпании "Полярные авиалинии" в аэропорт города Якутска. Установлено, что при выполнении воздушным судном Ан-24 рейса по маршруту Якутск - Батагай экипаж обнаружил неисправность системы кондиционирования", - говорится в сообщении.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Пассажиры на резервном воздушном судне доставлены в Батагай.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.