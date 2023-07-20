В Якутии Ан-24 вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

"Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров в связи с возвратом 20 июля рейса авиакомпании "Полярные авиалинии" в аэропорт города Якутска. Установлено, что при выполнении воздушным судном Ан-24 рейса по маршруту Якутск - Батагай экипаж обнаружил неисправность системы кондиционирования", - говорится в сообщении.