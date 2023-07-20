На Украине сняли на видео похищение мужчины военкомами на глазах у полицейских

В поселке Глубокая Черновицкой области Украины очевидцы сняли на видео похищение мужчины сотрудниками военкомата на глазах у полицейских. Ролик опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

На попавших в сеть кадрах видно, как сотрудники военкомата заталкивают мужчину в машину. Рядом стоят сотрудники полиции и никак на это не реагируют.

Автор видео отметила, что сотрудники военкомата не имеют на это право.