Раскрываемость убийств достигла исторического максимума

Представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в РФ достиг исторического максимума. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По словам Волк, анализ состояния преступности в России показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране, несмотря на «существенный некомплект личного состава».

Так, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%, указала представитель МВД.

«Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов», — сказано в сообщении Волк.

По ее словам, в январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года, а ущерб от преступлений снизился на 42,5%.

До этого первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявлял, что москвичке, выкинувшей щенка с балкона в Очаково-Матвеевском, может грозить наказание сроком до трех лет тюремного заключения. По его словам, в России ужесточают ответственность за жестокое обращение с животными, поэтому живодерам дают реальные тюремные сроки.