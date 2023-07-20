Автомобиль пенсионерки на скорости влетел в дом в США

73-летняя женщина погибла после того, как со всей скорости влетала на автомобиле в частный дом в Миссури. Об этом пишет New York Post.

Неизвестная женщина, которая, как предполагается, нуждалась в неотложной медицинской помощи, врезалась в дом недалеко от пересечения Кингстон Драйв и Телеграф Роуд в Лемее, рядом с Сент-Луисом. Страшный момент аварии зафиксировали камеры наблюдения на соседнем доме.

На кадрах видно, как автомобиль, который несся с впечатляющей скоростью, сначала подбросило в воздух, затем он перевернулся, после чего врезался в дом. Машина разрушила одну из комнат, а также нанесла ущерб соседнему участку.

Как оказалось, женщина ехала на «чрезвычайно высокой скорости» и врезалась в насыпь, после чего от силы удара автомобиль подбросило в воздух. Пенсионерка скончалась на месте.