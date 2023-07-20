В Свердловской области ищут неизвестного, похитившего портрет президента России из офиса
В Первоуральске неизвестный вынес из офиса управляющей компании портрет Путина. Видео момента похищения было опубликовано 19 июля в Telegram-канале «Инцидент Первоуральск».
Инцидент произошел 14 июля в офисе местной управляющей компании. На записи видно, как мужчина в желтой футболке сначала нерешительно оглядывает помещение, убеждается в отсутствии свидетелей, а затем после нескольких попыток снимает изображение со стены. Для этого ему приходиться встать на цыпочки и вытянуть левую руку.
Как рассказала изданию «Подъем» заместитель директора УК, похититель вернул рамку от портрета, вернувшись на место происшествия спустя некоторое время.
«У нас был день приема населения. Он пришел с вопросом, и секретарь пошла уточнять ответ на его вопрос. А портрет ровно в приемной, напротив входа. По камерам она отсутствовала буквально пару минут. Никто бы подумать не мог, что какой-то человек возьмет портрет. Секретарь не сразу пропажу заметила. Сомнения начались, когда человек принес нам рамку. Он в офис пришел буквально через 10 минут и спросил: «Это ваша рамочка? Не хотите ли ее обратно?», — рассказала женщина.
По ее словам, директор компании, узнав о случившемся, расстроился, потому что «у него что-то связано с этим».
В организации отметили, что похищенная фотография была «очень удачной», однако в целом портрет «не представлял особой ценности».
Известно, что к делу уже подключилась полицейские, которые твердо намерены установить личность вора и узнать мотивы его поступка.
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