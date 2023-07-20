«У нас был день приема населения. Он пришел с вопросом, и секретарь пошла уточнять ответ на его вопрос. А портрет ровно в приемной, напротив входа. По камерам она отсутствовала буквально пару минут. Никто бы подумать не мог, что какой-то человек возьмет портрет. Секретарь не сразу пропажу заметила. Сомнения начались, когда человек принес нам рамку. Он в офис пришел буквально через 10 минут и спросил: «Это ваша рамочка? Не хотите ли ее обратно?», — рассказала женщина.