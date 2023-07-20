Годовалый ребенок бродил в одиночестве вдоль оживленной трассы в Приозерском районе Ленинградской области. Мальчик попал на видео, кадры с места опубликовал портал 47News.

На появившемся видеоролике видно, как малыш в шортах, майке и панамке идет один, рядом с ним нет никого из взрослых. Затем из кабины мусоровоза выскакивает изумленный водитель, а из следовавшего за ним легкового авто выбегает женщина. Она уносит ребенка из опасного места.

«Даже не поняла, кто это был: мальчик или девочка, в таком была шоке. Просто побежала с ним к единственному дому, который был поблизости, стала кричать "чей ребенок". На крик из глубины двора вышла женщина, забрала малыша и удалилась», — поделилась автомобилистка.

Забравшая его женщина, по ее словам, была спокойна и заявила, что это ребенок ее сестры. Малыш заплакал, когда его передали тете.