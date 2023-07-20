Основателя обувной мастерской ограбили на $1 млн в Москве

Основателя элитной обувной мастерской English Shoes Сергея Минаева ограбили на $1,015 млн в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, тот помогал своему другу из Китая забирать деньги у людей и переводить их в криптовалюту. Один из клиентов после совершения перевода украл деньги и покинул место сделки. Бизнесмен обратился в полицию.

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По данным SHOT, Минаев встретился в квартире с постоянным клиентом его друга из Китая и забрал у него более $1 млн. Сразу же после передачи средств на счет заказчика поступило 999 000 USDT. Спустя некоторое время в помещение ворвались двое неизвестных мужчин в кепках и с густой щетиной. Клиент воспользовался моментом, забрал деньги и покинул проведения сделки. Мужчины ходили по комнате, один из них постоянно трогал свою кобуру. Позднее они также ушли из квартиры. По факту произошедшего проводится проверка.