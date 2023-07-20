На электроподстанции в Сочи произошел пожар

В Сочи у трассы между Адлером и Красной Поляной загорелась электроподстанция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как отмечается, в настоящее время на место ЧП едут экстренные службы. Возгорание произошло в селе Казачий Брод.

На кадрах с места, которые распространились в соцсетях, видно, что в небо идет густой столб черного дыма.

Информации о причинах возгорания пока нет.