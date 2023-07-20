На электроподстанции в Сочи произошел пожар
Как отмечается, в настоящее время на место ЧП едут экстренные службы. Возгорание произошло в селе Казачий Брод.
На кадрах с места, которые распространились в соцсетях, видно, что в небо идет густой столб черного дыма.
Информации о причинах возгорания пока нет.
Ранее частный трехэтажный дом загорелся в курортном поселке Лоо в Большом Сочи на площади 240 кв. м. Как сообщили «Известия», информация о возгорании поступила 19 июля в 22:17 мск. Пожар произошел в трехэтажном частном жилом доме с мансардой на улице Жигулевская. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось установить, что произошло горение кровли и мансардного этажа. Позднее пожар потушили.
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