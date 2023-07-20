Москвичка попыталась пройти с голубем в храм, но не смогла и устроила там пожар

Прихожанка подожгла икону в московском храме, в который ее не пустили с голубем. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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В храме Священного Мученика Ермогена в Южном Тушино появилась женщина с голубем на плече. Прихожанку священнослужители встретили замечаниями и попросили удалиться.

После этого москвичка покинула здание, но через некоторое время вернулась уже без птицы и попросила свечу, якобы собираясь помолиться. Она зажгла ее и приложила к деревянной раме иконы на глазах у свидетелей. Пламя ликвидировали, и настоятель храма заявил на злоумышленницу в полицию. Пострадавшее от огня имущество он оценил в 55 тыс. руб.

Отмечается, что посетительницу, испортившую икону, уже останавливали на пороге этой церкви дважды. Женщина заезжала туда на велосипеде и приходила с котом.