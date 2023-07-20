СКР завершил расследование взрыва газа в многоэтажке в Ступино

Житель подмосковного Ступино предстанет перед судом по делу о взрыве газа в многоэтажном доме, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщило сегодня главное следственное управлении СК России по Московской области.

11 апреля 2022 года в пятиэтажке в подмосковном Ступино произошел взрыв газа. Четыре квартиры были полностью разрушены, пять — повреждены. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей, еще 19 жильцов дома получили травмы.

В убийстве шести человек, трое из которых дети, а также в покушении на убийство четырех человек, которые получили тяжелые травмы, а также в умышленном уничтожении чужого имущества был обвинен местный житель.

«Следствием установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый из-за частых семейных ссор решил совершить убийство супруги и своих детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Для этого он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, после чего, укрывшись в туалетной комнате, произвел воспламенение газовоздушной смеси», - говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва обрушился подъезд дома, погибли шесть человек, в том числе жена и дети обвиняемого. Ущерб составил 588 млн рублей.