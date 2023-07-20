СКР завершил расследование взрыва газа в многоэтажке в Ступино
Житель подмосковного Ступино предстанет перед судом по делу о взрыве газа в многоэтажном доме, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщило сегодня главное следственное управлении СК России по Московской области.
11 апреля 2022 года в пятиэтажке в подмосковном Ступино произошел взрыв газа. Четыре квартиры были полностью разрушены, пять — повреждены. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей, еще 19 жильцов дома получили травмы.
В убийстве шести человек, трое из которых дети, а также в покушении на убийство четырех человек, которые получили тяжелые травмы, а также в умышленном уничтожении чужого имущества был обвинен местный житель.
«Следствием установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый из-за частых семейных ссор решил совершить убийство супруги и своих детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Для этого он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, после чего, укрывшись в туалетной комнате, произвел воспламенение газовоздушной смеси», - говорится в сообщении ведомства.
В результате взрыва обрушился подъезд дома, погибли шесть человек, в том числе жена и дети обвиняемого. Ущерб составил 588 млн рублей.
При этом, по данным СК России, расследование дела осложнялось тем, что обвиняемый рассказывал различные версии произошедшего. Чтобы доказать его вину, следователям пришлось провести более 300 допросов, множество осмотров, очные ставки и порядка 40 экспертиз. В итоге дело было передано в суд.