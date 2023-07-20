Установлено местоположение танкеров, которые могли участвовать в атаке на Крымский мост

Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые могли использоваться для атаки беспилотниками по Крымскому мосту, сейчас находятся в Черном и Средиземном морях. Об этом со ссылкой на данные мониторингового сайта Marine Traffic пишет РИА Новости.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по мосту было остановлено. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки погибли два человека, пострадал ребенок.

Позднее хакерская группировка «Злые русские хакеры» (RaHDit) опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. В нем фигурируют два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Согласно информации сайта Marine Traffic, сегодня утром танкер Beks Loyal стоял на рейде у порта румынского города Констанца, а судно Khudayar Yusifzade пришвартовано в порту города Элефсис.