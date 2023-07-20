На Ключевском вулкане начал извергаться лавовый поток

Извержение лавового потока началось на самом высоком действующем вулкане Евразии - Ключевском. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Вершинное извержение вулкана Ключевской продолжается: лавовый поток начал изливаться по Апахончичскому желобу", - говорится в сообщении.

Извержение Ключевского началось 23 июня, пока оно не опасно для населения.