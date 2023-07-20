Смерч разрушил завод Pfizer в США
Торнадо, пронесшийся в Северной Каролине, серьезно повредил завод Pfizer и несколько других строений. Об этом сообщает CNN.
Завод компании Pfizer, расположенный в Роки-Маунт, оказался буквально разрушен. На опубликованном видео заметно, что крыша предприятия серьезно пострадала, а на близлежащей парковке все завалено обломками от здания. Из сотрудников завода никто не пострадал. Снесены были также еще несколько строений.
Автомагистраль 95 между штатами была перекрыта в обоих направлениях, ее завалило деревьями. В результате стихии как минимум четыре человека получили ранения. Сейчас все они госпитализированы.
Как сообщили в американской Национальной метеорологической службе, уровень торнадо оценивается как EF-2. Скорость его движения был до 217 км/ч.
Ранее торнадо пронесся в городе Перритон штата Техас. Центральная часть города была буквально разрушена. В результате стихии погибли три человека, еще 75 пострадали.