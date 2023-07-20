Опубликовано видео разрушенного от торнадо завода Pfizer в США

Торнадо в американском штате Северная Каролина основательно повредил завод Pfizer и несколько других строений, перекрыл крупную автомагистраль между штатами и ранил более десятка человек, передает портал Erie News Now. Стихия буйствовала в регионе 19 июля. По данным Национальной метеорологической службы, скорость ветра оценивалась в 150 миль в час. Некоторые строения на пути торнадо были сплющены. Крыша предприятия Pfizer в Роки-Маунт оказалась смята как бумажный лист, а строительный мусор разбросан по окружающей парковке. Согласно заявлению компании, сообщений о пострадавших на заводе не поступало.