Опубликовано видео разрушенного от торнадо завода Pfizer в США
Торнадо в американском штате Северная Каролина основательно повредил завод Pfizer и несколько других строений, перекрыл крупную автомагистраль между штатами и ранил более десятка человек, передает портал Erie News Now. Стихия буйствовала в регионе 19 июля. По данным Национальной метеорологической службы, скорость ветра оценивалась в 150 миль в час. Некоторые строения на пути торнадо были сплющены. Крыша предприятия Pfizer в Роки-Маунт оказалась смята как бумажный лист, а строительный мусор разбросан по окружающей парковке. Согласно заявлению компании, сообщений о пострадавших на заводе не поступало.
Мы оцениваем ситуацию, чтобы определить влияние на производство. Наши мысли с нашими коллегами, нашими пациентами и обществом, когда мы восстанавливаемся после этого погодного инцидента, — говорится в заявлении.
По словам представителя округа, по меньшей мере 13 человек получили легкие травмы в округе Нэш в результате урагана. Как сообщили в офисе шерифа округа, в соседнем округе Эджкомб три человека получили ранения, двое из них получили опасные для жизни травмы.