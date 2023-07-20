Тела двух африканцев нашли в разных районах Петербурга

Два африканца погибли в Санкт-Петербурге. Как стало известно «Фонтанке», 19 июля тела иностранных граждан нашли жители Мурино и Приморского района города.

Тело 44-летнего гражданина Ганы было найдено под окнами жилого дома на набережной реки Каменки. Отмечается, что погибший арендовал квартиру, расположенную на 24 этаже этого же здания. Точная причина его смерти пока не названа.

Правоохранители выяснили, что приехавший из Западной Африки мужчина несколько лет назад был зарегистрирован в Пушкинском районе и прикреплен к общежитию Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

Также накануне погиб 33-летний гражданин Египта, чье тело охранник нашел ночью у дома на проспекте Авиаторов Балтики в Западном микрорайоне Мурино. Погибший, по предварительным данным, выпал с общего балкона на 6 этаже.

В связи с гибелью иностранных граждан проводится проверка.