Пилотом штурмовика Су-25, погибшим при падении самолета в акватории Азовского моря, оказался уроженец города Альметьевск республики Татарстан Тимур Хисматуллин , сообщили в пресс-службе его родной школы № 17 во «ВКонтакте». Авторы публикации подчеркнули, что хоронить погибшего военного будут в его родном городе, о проведении панихиды пока информации нет.

17 июля 2023 года при проведении тренировочного полета погиб один из самых мужественных, самых стойких, самых добрых и улыбчивых выпускников нашей школы, летчик Су-25 — Хисматуллин Тимур Саматович (выпуск 2014 года). Тимур был и навсегда останется нашей гордостью и примером для многих ребят! Помним! Любим! Скорбим! Хоронить Тимура будут в Альметьевске. Информация о гражданской панихиде будет дана позже, — говорится в сообщении школы.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщили, что причиной крушения Су-25 в районе Ейска, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Штурмовик потерпел катастрофу над Азовским морем в ходе тренировочного полета в Краснодарском крае. СМИ передавали, что Су-25 при крушении мог упасть в море в Ейске, где местные жители заметили в небе падающий самолет во время отдыха на пляже.