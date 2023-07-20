В крымском поселке ввели режим ЧС после атаки дрона

"В основном [пострадал] центр поселка, центральная площадь, Дом культуры, торговые точки - в основном частные, ресторан. Много мелких магазинов [повреждено]. Было обращение от банка - выбило стекла. Погибла девочка 2008 года рождения, информации о других пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.