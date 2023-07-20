Стрельба в Окленде произошла рядом с отелем футболисток сборной Норвегии

Перестрелка произошла рядом с отелем сборной Норвегии перед стартом чемпионата мира по футболу среди женщин в Окленде (Новая Зеландия). Как сообщает РИА Новости, в результате происшествия погибли двое человек, стрелок также скончался.

По информации новозеландской газеты NZ Herald, пострадали еще шестеро, в том числе один полицейский. Стрелявшим оказался 24-летний молодой человек, который находился под домашним арестом за насилие в семье. В тот день он получил разрешение на поездку на стройплощадку, где и открыл огонь из помпового дробовика.

Как рассказала капитан сборной Норвегии Марен Мьельде, преступник открыл огонь в 300-400 метрах от отеля, в которой остановилась сборная. Также в непосредственной близости проживают действующие чемпионки мира футболистки сборной США, а также команда Филиппин.

«Сначала мы не знали, что происходит, но в конце концов по телевидению и в местных СМИ появились новости. Кажется, все спокойны, и мы готовимся к сегодняшней игре в обычном режиме», — рассказала она.