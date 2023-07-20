Семья из США продавала отбеливатель под видом лекарства от COVID-19
Семья из четырех человек во Флориде продавала промышленный отбеливатель в качестве лекарства от COVID-19 и других заболеваний. На этом Греноны заработали $1 млн, сообщает агентство The Associated Press.
65-летний Марк Гренон и его трое взрослых сыновей организовали опасный бизнес через свою онлайн-церковь, заработав на этом огромные деньги. «Чудодейственный минеральный раствор» они представляли, как лекарство от 95% известных заболеваний, в том числе COVID-19, рак мозга, аутизма и ВИЧ/СПИД. На самом же деле они продавали диоксид хлора.
По информации от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов, внутреннее употребление раствора может привести к тому, что он превратится в отбеливатель, который обычно используется в промышленности. Это почти то же самое, что пить отбеливатель, что может привести к смерти.
Джонатан и Джордан Гренон были арестованы в Брадентоне. Марк и Джозеф Гренон сбежали в Колумбию, однако позднее их арестовали и экстрадировали в Штаты. Мужчины признаны виновными американским судом в распространении отравы под видом лекарства. Приговор Гренонам должны вынести 6 октября.