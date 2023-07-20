В Бердянске пресекли торговлю питьевой водой, выручка от которой шла ВСУ

Силовики пресекли в Бердянске Запорожской области торговлю некачественной питьевой водой, выручка от реализации которой шла на спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По словам собеседника, хозяином скважины и оборудования является бывший сотрудник МВД и Службы безопасности Украины (СБУ). Также фиксировались случаи отравления водой из-за нарушений фильтрации и отсутствия контроля качества. Сама точка добычи и продажи работала нелегально.

Правоохранительные органы Бердянска начали проверку после получения информации об отравлении граждан. Они выявили места реализации, а анализы воды показали в ней превышение вредных веществ — цинка и свинца.

«В ходе дополнительной проверки установлено, что собственник скважины, оборудованной в частном секторе, находится на территории Украины и причастен к финансированию ВСУ», — сказал представитель ведомства.