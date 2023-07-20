Хакеры опубликовали маршруты судов, с которых могли атаковать Крымский мост

Хакерская группировка «Злые русские хакеры» (RaHDit) опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту в понедельник, 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В группировке отметили, что пошли на этот шаг в ответ на совершенный Службой безопасности Украины (СБУ) теракт. Из расследования следует, что в операции по сбросу безэкипажных катеров могли участвовать два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них дрейфовал за несколько дней до теракта напротив российской части побережья Черного моря, а второй — южнее. Позднее они встретились в море.

По мнению хакеров, в этот момент с одного из судов дроны перегрузили на другое. Для управления катерами использовали другое судно — оно стояло на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.