Мужчина попытался сжечь военкомат в Новосибирской области

В Новосибирской области мужчина попытался сжечь здание военкомата. Об этом пишет Life co ссылкой на Shot. По данным издания, попытка произошла 19 июля, около 20:00. Мужчина облил горючей жидкостью и поджег дверь военкомата на улице Первомайской города Бердска.

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После поджога он скрылся с места преступления. Площадь возгорания составила только 0,5 квадрата. В результате возгорания немного закоптилась дверь, при этом пламя потухло само по себе за несколько минут. В результате инцидента пострадавших нет. Помимо военного комиссариата в здании находится прокуратура. На месте преступления полиция нашла пластиковую пятилитровую бутылку с остатками горючей жидкости и черный пакет. Диверсанта разыскивает полиция.