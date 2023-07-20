Подруги погибшей при атаке дрона в Крыму девочки рассказали подробности трагедии

"360": подруги погибшей при атаке дрона в Крыму девочки сообщили, что она встречала рассвет в момент трагедии
Девочка, которая погибла при атаке беспилотника в Крыму, в момент трагедии находилась на улице, потому что хотела встретить рассвет с подругой. Об этом телеканалу «360» рассказали ее знакомые.
Одна из них поделилась, что познакомилась с погибшей в санатории.
«Она была прекрасным человеком, всегда поддерживала меня. [В день трагедии] она пошла на улицу с подругой, чтобы встретить рассвет. Я очень сожалею, что так вышло. Если бы я могла ее спасти, я бы это сделала», — сказала она.
Другая знакомая подростка уточнила, что она умерла в реанимации, и добавила, что девочка разговаривала по телефону с мамой, когда упал беспилотник. По ее словам, погибшая была хорошим и жизнерадостным человеком и росла в благополучной семье.
Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате удара украинского беспилотника в одном из населенных пунктов, расположенных на северо-западе Крыма, погибла девочка-подросток. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее сообщалось, что пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву.