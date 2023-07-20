В Багдаде протестующие взяли штурмом посольство Швеции

Демонстранты подожгли посольство Швеции в Багдаде . Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости .

«Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его», — пишет издание.

Агентство напоминает, что в конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ирак потребовал от Швеции выдать им иммигранта, который совершил акцию, чтобы провести над ним суд. Десятки иракцев прежде уже собирались на акции протеста возле посольства страны в Багдаде.