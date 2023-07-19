В продукции Avon обнаружили листовки в поддержку нападавших на приграничье РФ

В продукции косметической компании Avon обнаружили листовки в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы которых совершали атаки на приграничные регионы России. Следственный комитет РФ в сотрудничестве с полицией проводят проверку по факту распространения в товарах данной фирмы таких листовок, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным издания, в доставленных курьерами посылках с парфюмерией были найдены печатные тексты с осуждением специальной военной операции (СВО) и благодарностью от террористов, которые нападали на Брянскую и Белгородскую области. В этих текстах содержатся призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

В Avon пока не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее стало известно, что в Москве силовики задержали нескольких человек по подозрению в том, что они вступили в «Русский добровольческий корпус».

До этого газета The Washington Post со ссылкой на чиновников из США писала, что члены диверсионно-разведывательной группы, совершившие атаку на Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из Соединенных Штатов, Польши, Чехии и Бельгии.