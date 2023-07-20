Avon проверят на предмет распространения листовок в поддержку ВСУ

Силовики начали проверку Avon на предмет распространения листовок в поддержку ВСУ
Полиция и СК приступили к расследованию после сообщения о том, что компания вместе с продукцией доставила соответствующие письма москвичу.
Как пишет газета «Коммерсантъ», житель столицы заказал в подарок жене две посылки. После вскрытия коробок он обнаружил послания с осуждением СВО и благодарностью за поддержку украинских диверсантов, а именно — «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещена в РФ), который несёт ответственность за нападения на Белгородскую и Брянскую области.
Мужчина обратился в полицию.
Правоохранители проверяют причастность сотрудников Avon к распространению этих посланий.
С началом специальной военной операции на Украине американская компания продолжила работу в России, но прекратила экспорт.