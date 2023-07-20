Стало известно число раненых при взрыве в Йоханнесбурге

В результате взрыва в Йоханнесбурге по меньшей мере пострадал 41 человек. Об этом сообщил портал News24 со ссылкой на премьера-министра провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи.

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«По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в центральном деловом районе Йоханнесбурга», — отмечается в заявлении.

Ранее местные СМИ сообщали о взрыве, предположительно, газопровода в Йоханнесбурге. В результате ЧП частично обрушилась дорога.

По данным спасательных служб, большое количество прохожих и людей, находившихся в автомобилях в зоне взрыва, получили ранения. Была оцеплена значительная часть делового центра Йоханнесбурга. На месте работают спасательные службы и полиция.