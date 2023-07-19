В центре Йоханнесбурга произошел взрыв

В центре Йоханнесбурга (ЮАР) произошел взрыв. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в результате инцидента провалилась часть оживленной автомагистрали в деловом квартале мегаполиса.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Очевидцы предположили, что взрыв мог произойти из-за сильной утечки газа.