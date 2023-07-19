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В центре Йоханнесбурга произошел взрыв

В центре Йоханнесбурга (ЮАР) произошел взрыв. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС.

В центре Йоханнесбурга произошел взрыв
© globallookpress.com

По данным агентства, в результате инцидента провалилась часть оживленной автомагистрали в деловом квартале мегаполиса.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Очевидцы предположили, что взрыв мог произойти из-за сильной утечки газа.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе в городе Баскан (Кабардино-Балкария) произошел взрыв газа. Пострадали три человека.

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