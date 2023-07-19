В центре Йоханнесбурга произошел взрыв
В центре Йоханнесбурга (ЮАР) произошел взрыв. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, в результате инцидента провалилась часть оживленной автомагистрали в деловом квартале мегаполиса.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Очевидцы предположили, что взрыв мог произойти из-за сильной утечки газа.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе в городе Баскан (Кабардино-Балкария) произошел взрыв газа. Пострадали три человека.
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