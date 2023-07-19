В Абхазии объявлен план «Перехват» после убийства вора в законе

Министр внутренних дел Абхазия Роберт Киут заявил, что по республике объявлен план «Перехват» в связи с оперативным розыском убийцы криминального авторитета Тимура Ахубы, известного по прозвищу Динрид. Об этом сообщает местное информагентство Аиашара со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

«Работает план-перехват», — говорится в публикации.

По информации пресс-службы ведомства, полицейские разыскивают человека, причастного к совершению убийства Тимура Ахуба.

В сообщении отмечается, что в рамках поисковых мероприятий задействованы подразделения уголовного розыска МВД, СОБР, кинологическая служба и МЧС.

«Действует оперативный штаб в составе руководителей силовых служб республики», — указали в ведомстве.

До этого прокуратура Абхазии сообщила, что возбудила уголовное дело по факту убийства Ахубы, известного по прозвищу Динрид, который был местным криминальным авторитетом.