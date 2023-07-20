Подросток признался в убийстве приятеля в парке в Москве

В убийстве 11-летнего мальчика в Москве подозревается его 13-летний знакомый, он дал признательные показания. Об этом сообщил сегодня в своем Telegram-канале Следственный комитет России.

Тело ребенка с ножевыми ранениями было найдено в парке в районе Каширского шоссе 19 июля. Мама мальчика обратилась с заявлением о его розыске после того, как сын не вернулся с прогулки.

«Установлена причастность к совершению преступления его знакомого, 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля», - говорится в заявлении СК России.

В ведомстве также отметили, что в ходе обыска в квартире подозреваемого в убийстве была найдена «застиранная одежда со следами вещества бурого цвета».