В Таджикистане раскрыли убийство ребенка "залегощенским маньяком"

МВД Таджикистана совместно с коллегами из России раскрыло убийство восьмилетней девочки, которое произошло 29 лет назад. Об этом сообщает «Азия плюс» со ссылкой на таджикистанское ведомство.

Согласно выводам следствия, убийцей оказался уже умерший «залегощенский маньяк» Шавкат Шаяхмедов, приговорённый к пожизненному заключению ещё в 2022 году. «Милиция Согдийской области совместно с сотрудниками МВД России раскрыли убийство девочки. Спустя 29 лет труп девочки был обнаружен в городе Истиклол в подвале дома по улице Камоли Худжанди, 19», – сообщили в МВД Таджикистана.

Уточняется, что во время расследования было установлено, что ребёнка убил и изнасиловал Шаяхмедов, который до переезда в Россию проживал в этом регионе.

Шавкат Шаяхмедов был приговорён к пожизненному заключению в 2022 году. Согласно материалам дела, с 2000 по 2021 год Шаяхмедов совершил на территории России четыре убийства, при этом трое убитых были детьми. В мае 2023 года в СМИ появилась информация, что Шаяхмедов умер в колонии.