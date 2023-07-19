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В Таджикистане раскрыли убийство восьмилетней девочки, которое произошло 29 лет назад

МВД Таджикистана совместно с коллегами из России раскрыло убийство восьмилетней девочки, которое произошло 29 лет назад. Об этом сообщает «Азия плюс» со ссылкой на таджикистанское ведомство.

В Таджикистане раскрыли убийство ребенка "залегощенским маньяком"
© РИА Новости

Согласно выводам следствия, убийцей оказался уже умерший «залегощенский маньяк» Шавкат Шаяхмедов, приговорённый к пожизненному заключению ещё в 2022 году. «Милиция Согдийской области совместно с сотрудниками МВД России раскрыли убийство девочки. Спустя 29 лет труп девочки был обнаружен в городе Истиклол в подвале дома по улице Камоли Худжанди, 19», – сообщили в МВД Таджикистана.

Уточняется, что во время расследования было установлено, что ребёнка убил и изнасиловал Шаяхмедов, который до переезда в Россию проживал в этом регионе.

Шавкат Шаяхмедов был приговорён к пожизненному заключению в 2022 году. Согласно материалам дела, с 2000 по 2021 год Шаяхмедов совершил на территории России четыре убийства, при этом трое убитых были детьми. В мае 2023 года в СМИ появилась информация, что Шаяхмедов умер в колонии.

Ранее в Санкт-Петербурге установили личность преступника, который 21 год назад изнасиловал 14-летнюю девочку.

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