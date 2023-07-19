В Кабардино-Балкарии при взрыве газа в кафе пострадали три человека

В Кабардино-Балкарии в одном из кафе произошел взрыв газа. Три человека пострадали, их доставили в медицинские учреждения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел в кафе по улице Революционная в городе Баксан в 16-35 мск. Взрыв не привел к последующему пожару, отметили в МЧС.

На место происшествия выехали семь сотрудников экстренных служб.

В результате взрыва пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы в травматологическое отделение центральной больницы Баксанского района. Врачи расценивают их состояние как средне тяжелое.

Третий пострадавший был, в свою очередь, доставлен в ожоговое отделение республиканской клинической больницы. Данных о его состоянии нет.