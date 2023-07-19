В Кабардино-Балкарии при взрыве газа в кафе пострадали три человека
В Кабардино-Балкарии в одном из кафе произошел взрыв газа. Три человека пострадали, их доставили в медицинские учреждения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел в кафе по улице Революционная в городе Баксан в 16-35 мск. Взрыв не привел к последующему пожару, отметили в МЧС.
На место происшествия выехали семь сотрудников экстренных служб.
В результате взрыва пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы в травматологическое отделение центральной больницы Баксанского района. Врачи расценивают их состояние как средне тяжелое.
Третий пострадавший был, в свою очередь, доставлен в ожоговое отделение республиканской клинической больницы. Данных о его состоянии нет.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре из-за взрыва газа произошел пожар в многоэтажном доме. Пострадал один человек.