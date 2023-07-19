Аксенов заявил о детонации части боеприпасов на складе в Крыму

На складе в Крыму после пожара сдетонировала часть боеприпасов. Такие подробности привел глава республики Сергей Аксенов во время совещания президента России Владимира Путина с кабмином, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Около четырех утра было возгорание на военном полигоне в Республике Крым, соответственно, из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на данном полигоне», — пояснил глава полуострова.

Он добавил, что ситуация может вернуться в нормальное русло в течение суток, а также заверил главу государства, что его вмешательство не требуется.

О пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма стало известно рано утром 19 июля. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов.