Бизнесмена расстреляли в Волгоградской области на глазах жены и дочери

В рабочем поселке Городище Волгоградской области киллер расстрелял авторитетного бизнесмена Сергея Кадкина. Об этом пишет издание V1.RU, ссылаясь на местных жителей.

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Они указали, что инцидент произошел вечером 18 июля у дома по улице Ленина. Как сообщили очевидцы, преступник подкараулил 47-летнего предпринимателя у подъезда его дома и выстрелил в спину на глазах жены и дочери.

«У него огнестрел, стреляли со спины и прямо в грудь. Он заходил домой, и там вот это все случилось», — рассказали изданию местные жители.

По их словам, Кадкин находится в реанимации, из него вытащили гильзу 9 миллиметров.

В Комитете здравоохранения региона подтвердили, что мужчина госпитализирован, его состояние стабильно тяжелое.