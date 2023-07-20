Выжившую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву

В Москву доставили 14-летнюю девочку, которая пострадала в результате террористической атаки на Крымском мосту. Она будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице Министерства здравоохранения Российской Федерации. Об этом стало известно в четверг, 20 июля.

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Транспортировкой девочки из Краснодарского края занимались специалисты Федерального центра медицины катастроф и врачи региона.

В больнице девочке окажут всю необходимую помощь. Затем ее отправят на реабилитацию. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное, передает издание «Известия».

Решение о транспортировке девочки в Москву было принято накануне. Ее состояние оставалось без отрицательной динамики, отметил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Из-за террористического акта киевского режима пострадавшая девочка потеряла обоих родителей. Они скончались из-за атаки украинских беспилотников по Крымскому мосту.