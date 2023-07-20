Выжившую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву

Пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту девочку доставили в Москву
В Москву доставили 14-летнюю девочку, которая пострадала в результате террористической атаки на Крымском мосту. Она будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице Министерства здравоохранения Российской Федерации. Об этом стало известно в четверг, 20 июля.
Транспортировкой девочки из Краснодарского края занимались специалисты Федерального центра медицины катастроф и врачи региона.
В больнице девочке окажут всю необходимую помощь. Затем ее отправят на реабилитацию. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное, передает издание «Известия».
Решение о транспортировке девочки в Москву было принято накануне. Ее состояние оставалось без отрицательной динамики, отметил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
Из-за террористического акта киевского режима пострадавшая девочка потеряла обоих родителей. Они скончались из-за атаки украинских беспилотников по Крымскому мосту.
Ранним утром 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.