Под Воронежем у трассы М-4 совершил аварийную посадку самолет

Документы у экипажа имеются, сообщили в администрации Новоусманского района, на территории которого произошел инцидент. Там также отметили, что несколько человек сообщили в службу 112 о том, что наблюдают летательный аппарат, приняв его за беспилотник. Очевидцы дали разъяснения по форме воздушного судна, высоте и направлению его полета.