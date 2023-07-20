Под Воронежем у трассы М-4 совершил аварийную посадку самолет
Аварийная посадка легкомоторного самолета произошла в Воронежской области, никто не пострадал.
Воздушное судно выполняло сельскохозяйственные работы и приземлилось в поле рядом с федеральной трассой М-4 "Дон" из-за поломки.
Документы у экипажа имеются, сообщили в администрации Новоусманского района, на территории которого произошел инцидент. Там также отметили, что несколько человек сообщили в службу 112 о том, что наблюдают летательный аппарат, приняв его за беспилотник. Очевидцы дали разъяснения по форме воздушного судна, высоте и направлению его полета.