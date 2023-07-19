Большинство из 22 фигурантов дела участников "Азова" не признали вину в суде

Большинство из 22 фигурантов по делу батальона «Азов» (организация запрещена в России) не признали вину в суде, передает ТАСС из зала суда.

Несколько человек частично признали вину, подтвердив свое участие в нацбатальоне «Азов», еще часть подсудимых решили выразить отношение к обвинению в ходе прений сторон.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что вместе с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком возвращается из Турции после встречи с пятью командирами батальона «Азов».

Зеленский выложил в своем канале соответствующее видео, где видно, как он и Ермак встречают в аэропорту украинских военных и садятся с ними в самолет.

До этого президенты Турции и Украины Эрдоган и Зеленский провели встречу в Стамбуле, где обсудили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины. После переговоров Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а также призвал Москву и Киев вернуться к переговорам о мире.