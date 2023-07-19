СК Волгограда возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в уличной драке

Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника, который скончался от удара кулаком в грудь во время драки в городе Суровикино. Об этом сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области.

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Конфликт между 14-летним подростком и его 18-летним знакомым произошел в парке, ссора между молодыми людьми переросла в драку, в ходе которой старший юноша нанес мальчику удар кулаком в грудь.

Школьник потерял сознание и скончался на месте происшествия до прибытия медиков. По предварительным данным, причиной смерти школьника стала тупая травма груди с развитием внутреннего кровотечения.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По сообщениям местных СМИ, задержанный 18-летний юноша — профессиональный спортсмен, он несколько лет занимался борьбой и имел судимость за наркотики.