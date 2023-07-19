Мебельная компания обманула Ивлееву почти на 1,1 млн рублей

Мошенники обманули блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву почти на 1,1 миллиона рублей. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Представители питерской мебельной компании пообещали сделать телеведущей гардеробную. Однако, взяв деньги, перестали выходить на связь. Всего Ивлеева заплатила за мебель 1 079 586 рублей.

Чтобы вернуть деньги, телеведущая обратилась в суд. По ее словам, гардеробную она заказала у компании PLYwood, поверив портфолио и положительным отзывам. Затем Ивлеева одобрила проект и передала аванс.