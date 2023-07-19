В Челябинске мужчина набросился на прохожего из-за электронной сигареты и разбил окно в маршрутке

В Челябинске мужчина набросился на прохожего на автобусной остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП. Регион 74».

По данным канала, мужчина сначала подошел к молодому человеку, начал конфликтовать и потребовал убрать электронную сигарету. А затем направился к водителю маршрутки и разбил окно.

О том, чем закончился конфликт, не сообщается.