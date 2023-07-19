Схрон с ручными гранатометами и боеприпасами нашли на окраине села в ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) спецназ Росгвардии и военная контрразведка обнаружила схрон. Об этом в среду, 19 июля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По данным силовиков, тайник с ручными гранатометами, наступательными гранатами и более чем 400 боеприпасами находился в лесном массиве на окраине одного из сел в ЛНР. Саперы извлекли все найденное вооружение и доставили для проведения экспертизы. Предстоит выяснить обстоятельства появления тайника и установить его владельцев.