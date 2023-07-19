СМИ: неизвестные попытались ограбить дом Джейн Биркин в Париже

Неизвестные в ночь с 18 на 19 июля попытались проникнуть в парижский дом актрисы и певицы Джейн Биркин, которая умерла 16 июля. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник в полиции.

По информации телеканала, попытка кражи со взломом произошла около 4:00 утра (5:00 мск). Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили повреждения входной двери и металлического замка.

В публикации отмечается, что это уже не первая попытка кражи из дома Биркин. В понедельник, 18 июля, трое человек пытались вломиться в жилище усопшей, однако эту попытку пресекли соседи. Полиция установила наблюдение за домом.