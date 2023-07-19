В Пхукете задержали троих россиянок

Три гражданки РФ задержаны иммиграционными властями курортной таиландской провинции Пхукет за ведение незаконной трудовой деятельности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.

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"Трое граждан России задержаны за то, что занимались незаконной трудовой деятельностью. Сейчас ведется следствие", - сказал он, отметив, что россиянки за консульской помощью не обращались.

Задержанные работали в маникюрном салоне, куда с проверкой пришли сотрудники иммиграционной полиции. За несоблюдение трудового законодательства россиянкам теперь грозят штраф и депортация.