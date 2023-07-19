В Пхукете задержали троих россиянок
Три гражданки РФ задержаны иммиграционными властями курортной таиландской провинции Пхукет за ведение незаконной трудовой деятельности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.
"Трое граждан России задержаны за то, что занимались незаконной трудовой деятельностью. Сейчас ведется следствие", - сказал он, отметив, что россиянки за консульской помощью не обращались.
Задержанные работали в маникюрном салоне, куда с проверкой пришли сотрудники иммиграционной полиции. За несоблюдение трудового законодательства россиянкам теперь грозят штраф и депортация.
В Таиланде иностранцам на законодательном уровне запрещено заниматься некоторыми видами трудовой деятельности, в том числе предлагать косметические процедуры. Иностранцу также нельзя работать экскурсоводом, парикмахером, ювелиром, водителем автотранспортных средств, изготавливать вручную шелковые изделия, тайские музыкальные инструменты, чаши для подаяний и предметы с изображением Будды.