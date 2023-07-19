Группа подростков напала на мужчину в Парке Горького в Москве

Правоохранители установили и задержали всех участников хулиганских действий в Парке Горького. Об этом в среду, 19 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

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В заявлении говорится, что специалисты провели проверку опубликованного в Сети видеоролика, на котором запечатлено, как 12 июня несколько молодых людей в Парке Горького подошли к отдыхающему на лавочке гражданину. Во время беседы один из группы нанес удар ногой в голову собеседнику

Оперативники детально изучили запись и менее чем за сутки вычислили всех участников инцидента и задержали их в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает официальный сайт ведомства.