Что известно о пожаре на полигоне в Крыму

В Кировском районе на востоке Крыма произошел пожар на полигоне. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Обстоятельства ЧП

Пострадавших нет.Подъезды к месту пожара в Кировском районе перекрыты оперативными службами.Жителей четырех сел эвакуировали. Эвакуированных 2 225 человек планируют разместить в ПВР: школа село Первомайское и школа в Кировском. Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым.По состоянию на 09:30 мск в пункте размещения на базе школы №2 в поселке Кировское находятся около 18 человек.Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в поселке Первомайское на базе средней школы развернут ПВР, предположительно, в нем находятся около 500 человек, они размещены в учебных классах.Звуки взрывов были слышны в Кировском районе, передает корреспондент ТАСС.Объекты инфраструктуры за пределами войскового полигона, по предварительным данным, не повреждены, сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Движение транспорта

Перекрыта трасса "Таврида", сообщил глава республики Сергей Аксенов.Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что перекрыта часть трассы с 118 км по 130 км.Глава министерства транспорта республики Николай Лукашенко сообщил в Telegram-канале, что все межрегиональные автобусы, маршрут которых пролегал по перекрытому участку "Тавриды", перенаправили на трассу Белогорск - Феодосия.В оперативном штабе региона сообщили, что 15 автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону ЧП. Администрация города предупредила, что интервалы межу рейсами будут увеличены.

Реакция властей