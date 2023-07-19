Российский пассажирский самолет врезался в осветительную мачту аэропорта

Пассажирский самолет, летевший из Тюмени в Бишкек, врезался левым крылом в осветительную мачту аэропорта. Об этом сообщается на СК России.

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ЧП произошло 17 июля с лайнером российской авиакомпании Nordwind Airlines. В этот момент на борту самолета находилось более 130 человек. В результате рейс пришлось перенести.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

«Предварительно установлено, что инцидент произошел по вине водителя аэродромного тягача, который буксировал Boeing 737-800 с места стоянки на точку запуска двигателей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за полученных повреждений самолет пришлось отстранить от полетов. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена и проводится судебная техническая экспертиза.