В США трехлетний ребенок застрелил годовалую сестру

В США трехлетний мальчик нашел дома оружие и случайно застрелил свою годовалую сестру, пишет New York Post. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

По данным СМИ, инцидент произошел в Сан-Диего, Калифорния. Рано утром трехлетний ребенок нашел дома заряженный пистолет и случайно выстрелил в младшую сестру. Пуля попала девочке в голову. К приезду врачей она была еще жива, но, к сожалению, скончалась по дороге в больницу.

Сосед семьи Рик Стивенс рассказал, что слышал звуки выстрелов в то утро. Когда мужчина узнал, что случилось, не мог прийти в себя от горя.

«Я убит горем. У меня внуки в таком же возрасте», — добавил он.

В полиции не сообщили, были ли дома в момент инцидента родители детей. Офицеры продолжают расследование, на данный момент в деле нет подозреваемых, сообщили они.

«Департамент шерифа выражает наши соболезнования семье и тем, кого затронула смерть ребенка», — говорится в заявлении.