Полиция задержала всех участников нападения на мужчину в Парке Горького
Полицейские установили и задержали всех участников хулиганских действий в Парке Горького, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«Сотрудниками московской полиции проведена проверка опубликованной в одном из Telegram-каналов информации о противоправных действиях. Как сообщалось ранее, в ходе мониторинга сети интернет была выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как 12 июня группа молодых людей в Парке Горького подошла к гражданину, находившемуся на лавочке. Во время беседы один из группы нанес удар ногой в область головы своему оппоненту», – сказали в ведомстве.
Оперативники детально изучили запись и менее чем за сутки вычислили всех участников инцидента и задержали их в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.