«Сотрудниками московской полиции проведена проверка опубликованной в одном из Telegram-каналов информации о противоправных действиях. Как сообщалось ранее, в ходе мониторинга сети интернет была выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как 12 июня группа молодых людей в Парке Горького подошла к гражданину, находившемуся на лавочке. Во время беседы один из группы нанес удар ногой в область головы своему оппоненту», – сказали в ведомстве.