Россиянин в гостях ударил ребенка и забрал у него телефон

В Белгородской области жителя Нового Оскола обвиняют в ограблении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Белгородской области.

По информации следствия, 10 июля 45-летний обвиняемый пришел в дом к своим знакомым, где в это время находился их 11-летний племянник. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил ребенка, отобрал у него мобильный телефон и покинул место ЧП.

После случившегося законный представитель ребенка обратился с заявлением в полицию, которая задержала нарушителя. Его обвиняют в грабеже, совершенном с применением насилия.